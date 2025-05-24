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Фетисов отдал бы Овечкину многие награды НХЛ

Ранее форвард стал обладателем приза Марка Мессье.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отдал бы Александру Овечкину многие награды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение он высказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин получил приз Марка Мессье.

«Я бы ему все награды отдал. Просто так ничего не дается, тем более за красивые глаза», — сказал Фетисов.

Приз Марка Мессье вручается хоккеисту, который демонстрирует лидерские качества как на льду, так и за его пределами, победителя определяет сам Мессье. Овечкин стал первым россиянином, удостоенным этого приза, который вручается с сезона-2006/07.