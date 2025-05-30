«Эдмонтон» и «Флорида» второй раз подряд сыграют в финале Кубка Стэнли

В пятый раз после расширения лиги (сезон-1967/68) дважды подряд в финале плей-офф НХЛ сыграют одни и те же команды. Подобное ранее случалось в 1968 и 1969 годах, когда кубок разыгрывали «Монреаль» и «Сент-Луис», в 1977-м и 1978-м — «Монреаль» и «Бостон», в 1983-м и 1984-м — «Эдмонтон» и «Нью-Йорк Айлендерс». Единственный такой случай для XXI века был в 2008 и 2009 годах, тогда до решающей серии турнира дважды кряду дошли «Питтсбург» и «Детройт».