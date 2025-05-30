«Эдмонтон» и «Флорида» второй раз подряд сыграют в финале Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. «Эдмонтон» в гостях со счетом 6:3 обыграл «Даллас» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кори Перри (3-я минута), Маттиас Янмарк (8), Джефф Скиннер (9), Коннор Макдэвид (35), Эвандер Кейн (44) и Каспери Капанен (60). У проигравших отличились Джейсон Робертсон (12, 41) и Роопе Хинц (33).
Скиннер впервые забил гол в плей-офф НХЛ, для 33-летнего канадца это первый розыгрыш Кубка Стэнли. До этого он выступал за «Баффало» и «Каролину», игроком «Эдмонтона» форвард стал летом 2024 года. Канадский нападающий стал самым возрастным игроком Кубка Стэнли, забросившим первую шайбу (33 года и 13 дней). Прежний рекорд принадлежал канадскому защитнику Стиву Стэйосу, который в 2006 году, также выступая за «Эдмонтон», поразил ворота «Анахайма» в полуфинале турнира. На тот момент Стэйосу было 32 года и 299 дней.
Макдэвид, записавший на свой счет результативный пас, достиг отметки в 100 передач в Кубке Стэнли в 90-м матче. Он стал вторым игроком в истории плей-офф НХЛ, которому покорилось данное достижение меньше чем за 100 игр. До него подобное удавалось другому канадскому нападающему Уэйну Гретцки (70). Макдэвид провел третий розыгрыш Кубка Стэнли, в котором отметился минимум 20 ассистами. По этому показателю он уступает только Гретцки, в активе которого шесть таких розыгрышей.
«Эдмонтон» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−1. В финале канадский клуб сыграет против «Флориды», которой проиграл на этой стадии в прошлом сезоне (3−4).
О финале Кубка Стэнли
В пятый раз после расширения лиги (сезон-1967/68) дважды подряд в финале плей-офф НХЛ сыграют одни и те же команды. Подобное ранее случалось в 1968 и 1969 годах, когда кубок разыгрывали «Монреаль» и «Сент-Луис», в 1977-м и 1978-м — «Монреаль» и «Бостон», в 1983-м и 1984-м — «Эдмонтон» и «Нью-Йорк Айлендерс». Единственный такой случай для XXI века был в 2008 и 2009 годах, тогда до решающей серии турнира дважды кряду дошли «Питтсбург» и «Детройт».
За трофей продолжают бороться три российских игрока. В составе действующего чемпиона выступают вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, за «Эдмонтон» играет нападающий Василий Подколзин.
Финальная серия начнется в ночь на 5 июня по московскому времени. Первые два матча пройдут на льду «Эдмонтона».