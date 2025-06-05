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Роднина оценила политический потенциал Овечкина

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила политический потенциал нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит Odds.ru.

Источник: AP 2024

Роднина заявила, что не видит препятствий для работы Овечкина в политике. «Но он должен сам решить. Возможно, он захочет посвятить время семейной жизни или стать спортивным функционером», — добавила она.

Ранее перспективы Овечкина в политике оценил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. По его мнению, у хоккеиста нет никаких шансов в политике, потому что он привык к другой жизни.

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.