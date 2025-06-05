Роднина оценила политический потенциал Овечкина

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.