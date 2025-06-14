Крайдер: «Анахайм» набирает обороты и может претендовать на плей-офф в следующем сезоне

И, конечно, приход [главного тренера] Джоэля [Кенневилля] и его штаба, думаю, это тоже большой плюс для меня. И, конечно, мне помогает то, что я знаю некоторых ребят из этой команды и могу заглянуть за кулисы. Так что это действительно захватывающее время для «Дакс».