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Крайдер: «Анахайм» набирает обороты и может претендовать на плей-офф в следующем сезоне

Нападающий «Анахайм Дакс» Крис Крайдер заявил, что «утки» могут претендовать на выход в плей-офф НХЛ в следующем сезоне.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Анахайм Дакс» Крис Крайдер заявил, что «утки» могут претендовать на выход в плей-офф НХЛ в следующем сезоне.

"Я думаю, что это команда, которая набирает обороты и в которой много талантов, быстрых игроков, крупных хоккеистов, и я думаю, что она может побеждать и претендовать на выход в плей-офф.

И, конечно, приход [главного тренера] Джоэля [Кенневилля] и его штаба, думаю, это тоже большой плюс для меня. И, конечно, мне помогает то, что я знаю некоторых ребят из этой команды и могу заглянуть за кулисы. Так что это действительно захватывающее время для «Дакс».

У них есть несколько фантастических ветеранов в прайме с большим опытом побед, а также множество молодых талантов. Не говоря уже о ядре команды, в котором есть всё, что вы хотите видеть, верно? Мастерство, габариты, скорость, выносливость, физическая сила, и вся команда может только восхищаться вратарской линией", — приводит слова Крайдера The Score.

Напомним, «Анахайм» семь сезонов подряд не принимает участия в розыгрыше Кубка Стэнли.