Журналист НХЛ назвал обмен Сергея Бобровского из «Филадельфии» худшим в истории клуба

«Бывший “лётчик” Сергей Бобровский выиграл свой второй Кубок Стэнли. Также он дважды брал “Везину Трофи”. Я думаю, “Флайерз” нужно вернуться назад во времени и не обменивать его. Обмен Боба был худшим в истории клуба. Поздравляю, Боб, наслаждайся победой», — написал журналист в соцсети.