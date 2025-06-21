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Вратарь Самсонов после ухода из «Вегаса» намерен остаться в НХЛ

С 1 июля россиянин станет свободным агентом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский голкипер Илья Самсонов, который с 1 июля станет свободным агентом, планирует остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.

Самсонов провел минувший сезон в «Вегасе», его контракт с клубом истечет 30 июня. Ранее канадский портал Sportsnet сообщил, что 28-летний Самсонов с 1 июля выйдет на рынок в качестве неограниченно свободного агента.

«Илья останется в НХЛ», — сказал агент игрока.

Самсонов в 29 матчах регулярного чемпионата одержал 16 побед и не провел ни одной игры в плей-офф. В своей карьере Самсонов еще ни разу не играл в Кубке Стэнли.