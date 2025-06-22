В Америке разочаровались в русском таланте? Что говорят о Рябкине перед драфтом НХЛ

На этот раз первый день драфта может оказаться далеко не таким хлебным — есть риск, что среди 32 хоккеистов, которые раньше всех будут выбраны клубами НХЛ, не окажется вообще ни одного россиянина. В последний раз такое случалось в далёком 2005 году — тогда первым нашим соотечественником, ушедшим с ярмарки, оказался Виталий Аникеенко, которого аж под 70-м номером взяла «Оттава».