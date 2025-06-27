Российских хоккеистов не ожидается в первом раунде драфта НХЛ

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Ежегодный драфт молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе. Впервые за 20 лет в первом раунде драфта может не оказаться ни одного из российских хоккеистов.
Драфт пройдет в одном из театров мегаполиса. Нововведением станет то, что, в отличие от прошлых драфтов, представители клубов будут выбирать игроков, находясь в своих офисах. В Лос-Анджелес приглашены лучшие, согласно рейтингам, 50 игроков предстоящего драфта, остальные могут присутствовать на мероприятии по желанию.
Первого номера драфта объявит комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, остальных номеров — специально приглашенные гости. Это звезды шоу-бизнеса, те, кто тем или иным образом связан с клубом, бывшие и нынешние игроки команд. Год назад Ивана Демидова, выбранного «Монреалем» под пятым номером, объявляла канадская певица Селин Дион. На прошлых драфтах присутствовали такие звезды, как певец Джастин Бибер, актеры Винс Вон и Стив Карелл.
В драфте примут участие игроки, родившиеся между 1 января 2005 года и 15 сентября 2007 года. Кроме того, в нем смогут принять участие незадрафтованные хоккеисты не из Северной Америки, родившиеся в 2004 году и не проведшие полностью предыдущий сезон за океаном. Также свою кандидатуру могут выставить те игроки не старше 30 июня 2005 года, кто был выбран на драфте 2023 года, но с которыми ни один из клубов НХЛ не подписал контракт.
Первый раунд драфта начнется 28 июня в 02:00 мск, остальные раунды — в 19:00 мск этого же дня. Первым возможность выбрать получил «Нью-Йорк Айлендерс» благодаря тому, что выиграл драфт-лотерею среди 16 команд, не попавших в плей-офф. «Айлендерс» будут драфтовать первыми в пятый раз в истории и впервые с 2009 года. По итогам лотереи вторым получил возможность выбора «Сан-Хосе», третьим — «Чикаго». Обладатель Кубка Стэнли «Флорида» и финалист плей-офф «Эдмонтон» не будут выбирать в стартовом раунде, поскольку отдали свой выбор «Калгари» и «Филадельфии» соответственно.
Кто будет первым
В последние годы первый выбор на драфте проходит без неожиданностей. В 2023 году первым номером стал Коннор Бедард, в 2024-м — Маклин Селебрини, оба шли фаворитами в прогнозах экспертов. На предстоящем драфте ожидается, что первым будет выбран защитник команды Хоккейной лиги Онтарио «Эри» Мэттью Шефер.
За этот год на долю 17-летнего спортсмена выдалось немало испытаний. Сезон, начало которого Шефер пропустил из-за мононуклеоза, получился для него укороченным: всего 17 матчей хоккеист провел за «Эри». На молодежном чемпионате мира защитник выходил лишь в двух встречах, пропустив основную часть турнира из-за перелома ключицы. Плюс Шефер пережил смерть матери, приемной матери и владельца «Эри», который был ему очень близок. Неудивительно, что генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер говорил, что при общении с Шефером у него было чувство, что разговаривал с 30-летним человеком. В игре этого 17-летнего защитника эксперты отмечают отличное катание, умения действовать в меньшинстве и подключаться к атаке.
Ожидается, что под вторым номером уйдет 18-летний канадский форвард Майкл Миса. В прошлом сезоне он стал самым результативным игроком лиги Онтарио, набрав 134 очка. В 46 из 65 игр канадец набрал больше одного очка, а в 16 матчах забрасывал как минимум две шайбы. Мису называют человеком с высоким хоккейным IQ. Вся первая тройка, выбранная на драфте, может стать североамериканской, поскольку в топ-3 вполне может попасть и американец Джеймс Хэгенс, которого некогда рассматривали в качестве первого номера, но потом он потерял позиции в рейтингах.
Имеет шансы на попадание в топ-3 и 18-летний шведский форвард Антон Фронделл, который результативно провел сезон во второй по силе шведской лиге. В НХЛ отметили хорошие показатели Фронделла в рамках драфт-комбайна, на котором игроки проходят разные тесты, а также дают интервью представителям клубов.
«Красный флаг» для Рябкина
Предстоящий драфт может стать одним из худших для россиян, их может не оказаться в первом раунде. В прошлом году в свете драфта-2025 много внимания было приковано к нападающему Ивану Рябкину. Еще в августе он входил в первую пятерку рейтингов. В конце 2024 года Рябкин отправился из московского «Динамо», где не смог закрепиться в основной команде, в главную юниорскую хоккейную лигу США. Тогда казалось, что это повысит его шансы на более высокий выбор.
Однако это не остановило падение Рябкина в рейтингах, незадолго до драфта он занял 22-е место в рейтинге Hockey News, а по версии эксперта TSN Боба Маккензи — 41-е. По информации издания The Athletic, на падение Рябкина незадолго до драфта повлияло его неудачное выступление в рамках драфт-комбайна. Некоторые клубы остались разочарованы общением с ним, отметив, что характер и дисциплина игрока оставили желать лучшего, а также указав на лишний вес форварда. Одного таланта тут мало: некоторые клубы проигнорировали встречу с нападающим, а один из скаутов назвал Рябкина «красным флагом», что означает предупреждение о возможных проблемах в будущем.
Вполне возможно, что выше Рябкина из россиян на драфте окажется Александр Жаровский из системы «Салавата Юлаева», которому главный тренер основной команды Виктор Козлов доверял в том числе и в матчах плей-офф. В рейтинге TSN 18-летний форвард стал 31-м, а в мок-драфте НХЛ (имитации драфта) от эксперта того же канала Крэйга Баттона он занял 17-е место, Рябкин же в этот рейтинг не попал. Из российских вратарей выше других соотечественников могут быть выбраны клубами НХЛ Семен Фролов из «Спартака» и Петр Андреянов из «Красной Армии».
В последний раз россияне не попадали в первый раунд драфта НХЛ в 2005 году. Это произошло спустя год, как под первым и вторым номерами соответственно были выбраны Александр Овечкин и Евгений Малкин. На следующий год из россиян первым был выбран в третьем раунде под общим 70-м номером защитник Виталий Аникеенко, который в 2011 году погиб в авиакатастрофе. Неудачным для россиян вполне можно считать драфт 2017-го — тогда под 31-м номером был выбран Клим Костин, который стал самым высоко задрафтованным россиянином в том году.