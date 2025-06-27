Российских хоккеистов не ожидается в первом раунде драфта НХЛ

За этот год на долю 17-летнего спортсмена выдалось немало испытаний. Сезон, начало которого Шефер пропустил из-за мононуклеоза, получился для него укороченным: всего 17 матчей хоккеист провел за «Эри». На молодежном чемпионате мира защитник выходил лишь в двух встречах, пропустив основную часть турнира из-за перелома ключицы. Плюс Шефер пережил смерть матери, приемной матери и владельца «Эри», который был ему очень близок. Неудивительно, что генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер говорил, что при общении с Шефером у него было чувство, что разговаривал с 30-летним человеком. В игре этого 17-летнего защитника эксперты отмечают отличное катание, умения действовать в меньшинстве и подключаться к атаке.