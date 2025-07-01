«Флорида» заключила контракт со вторым российским вратарем за день

Герасимюку 21 год. Он был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ в 2021 году под общим 152-м номером. В прошедшем сезоне голкипер выступал во Всероссийской хоккейной лиге за «СКА-Неву» и «Югру». За петербургский клуб он сыграл 8 матчей, пропуская в среднем 2,52 гола и отражая 92,4% бросков. В составе команды из Ханты-Мансийска в его активе 24 игры в регулярном чемпионате, коэффициент надежности голкипера составил 93,3%. В плей-офф россиянин сыграл в 2 встречах за «Югру».