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«Флорида» заключила контракт со вторым российским вратарем за день

Действующий обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с Кириллом Герасимюком.

Источник: БЕЛТА

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский вратарь Кирилл Герасимюк подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Ранее во вторник «Флорида» подписала однолетний контракт с российским вратарем Даниилом Тарасовым, которого 26 июня обменяла из «Коламбуса». Также за команду выступает еще один голкипер из России — Сергей Бобровский.

Герасимюку 21 год. Он был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ в 2021 году под общим 152-м номером. В прошедшем сезоне голкипер выступал во Всероссийской хоккейной лиге за «СКА-Неву» и «Югру». За петербургский клуб он сыграл 8 матчей, пропуская в среднем 2,52 гола и отражая 92,4% бросков. В составе команды из Ханты-Мансийска в его активе 24 игры в регулярном чемпионате, коэффициент надежности голкипера составил 93,3%. В плей-офф россиянин сыграл в 2 встречах за «Югру».