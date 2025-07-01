«Флорида» заключила контракт со вторым российским вратарем за день

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский вратарь Кирилл Герасимюк подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение с игроком рассчитано на два года.
Ранее во вторник «Флорида» подписала однолетний контракт с российским вратарем Даниилом Тарасовым, которого 26 июня обменяла из «Коламбуса». Также за команду выступает еще один голкипер из России — Сергей Бобровский.
Герасимюку 21 год. Он был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ в 2021 году под общим 152-м номером. В прошедшем сезоне голкипер выступал во Всероссийской хоккейной лиге за «СКА-Неву» и «Югру». За петербургский клуб он сыграл 8 матчей, пропуская в среднем 2,52 гола и отражая 92,4% бросков. В составе команды из Ханты-Мансийска в его активе 24 игры в регулярном чемпионате, коэффициент надежности голкипера составил 93,3%. В плей-офф россиянин сыграл в 2 встречах за «Югру».