«Нью-Джерси» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею Дадоновым

Дадонову 36 лет, с 2023 года он выступал за «Даллас», в который перешел в результате обмена из «Монреаля». В минувшем сезоне на его счету 40 очков (20 голов + 20 результативных передач) в 80 матчах регулярного чемпионата, а также 1 заброшенная шайба и 3 ассиста в 16 играх плей-офф.