«Нью-Джерси» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею Дадоновым

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» подписал контракт с российским нападающим Евгением Дадоновым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение с игроком рассчитано на один сезон. За год форвард получит как минимум $1 млн, также по контракту предусмотрены бонусы.
Дадонову 36 лет, с 2023 года он выступал за «Даллас», в который перешел в результате обмена из «Монреаля». В минувшем сезоне на его счету 40 очков (20 голов + 20 результативных передач) в 80 матчах регулярного чемпионата, а также 1 заброшенная шайба и 3 ассиста в 16 играх плей-офф.
Дадонов был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ в 2007 году под общим 71-м номером. В НХЛ россиянин играл за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», а также выступал за клубы Американской хоккейной лиги «Сан-Антонио Рэмпэйдж» и «Шарлотт Чекерс». В Континентальной хоккейной лиге он играл за «Трактор», «Донбасс» и СКА, с которым завоевал два Кубка Гагарина (2015, 2017).
В составе сборной России Дадонов стал победителем чемпионата мира (2014), а также серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017, 2019) призером мировых первенств. На молодежных чемпионатах мира форвард дважды помог национальной команде завоевать бронзовые медали (2008, 2009).
В прошлом сезоне НХЛ «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона по итогам регулярного чемпионата и дошел до полуфинала Кубка Стэнли. По ходу текущего межсезонья у клуба сменился главный тренер: Глен Галуцен возглавил коллектив вместо Питера Дебура. «Нью-Джерси» в сезоне-2024/25 стал третьим в Столичном дивизионе и завершил участие в плей-офф НХЛ в первом раунде, проиграв «Каролине» (1−4). В мае контракт с командой подписал российский нападающий Арсений Грицюк.