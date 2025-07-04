Гавриков рассказал о причинах ухода из клуба НХЛ «Лос-Анджелес»

В регулярном чемпионате прошлого сезона НХЛ Гавриков провел 82 матча, в которых набрал 30 очков (5 голов + 25 результативных передач). В розыгрыше Кубка Стэнли на счету россиянина 2 голевых паса в 6 играх. На драфте НХЛ 2015 года он был выбран «Коламбусом» под общим 159-м номером, за клуб выступал с 2019 года. По ходу карьеры он также играл за петербургский СКА и ярославский «Локомотив». Гавриков является олимпийским чемпионом (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).