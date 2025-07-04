Гавриков рассказал о причинах ухода из клуба НХЛ «Лос-Анджелес»

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Причиной ухода из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» на рынок свободных агентов стали финансовые разногласия во время переговоров о новом контракте. Об этом ТАСС рассказал защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков.
29-летний игрок покинул «Лос-Анджелес» по истечении срока контракта и подписал семилетнее соглашение с нью-йоркским клубом.
«Были свои финансовые разногласия с генеральным менеджером “Лос-Анджелеса”, разные вопросы. Но мы двигаемся дальше, и у меня появилась возможность играть в очень хорошей команде», — сказал Гавриков.
Согласно условиям соглашения, по которому игрок будет зарабатывать порядка $7 млн в год, он получит хороший подписной бонус в первые четыре года (порядка $28 млн). Его не смогут обменять в течение первых пяти лет.
«Очень хорошая структура контракта для меня, практически полный контроль в течение всего периода времени. Идеально сделано, как составлена структура зарплаты. Для меня этот контракт — показатель работы, пути, который я прошел как спортсмен и человек. Это отражение всей моей карьеры», — добавил Гавриков.
В регулярном чемпионате прошлого сезона НХЛ Гавриков провел 82 матча, в которых набрал 30 очков (5 голов + 25 результативных передач). В розыгрыше Кубка Стэнли на счету россиянина 2 голевых паса в 6 играх. На драфте НХЛ 2015 года он был выбран «Коламбусом» под общим 159-м номером, за клуб выступал с 2019 года. По ходу карьеры он также играл за петербургский СКА и ярославский «Локомотив». Гавриков является олимпийским чемпионом (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).