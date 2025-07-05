Евгений Малкин сфотографировался у «Стены Цоя» на Арбате

«Стена Цоя» находится на стене дома № 37 по Арбату, выходящая в Кривоарбатский переулок Москвы, которую поклонники творчества Виктора Цоя исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Представляет собой памятник, символ Арбата и достопримечательность Москвы. Стена «появилась» в 1990 году, после смерти музыканта.