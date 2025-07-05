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«Коламбус» продлил контракт с Воронковым

«Коламбус» подписал новый контракт с российским форвардом Воронковым.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» заключил новый контракт с российским форвардом Дмитрием Воронковым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соглашение с 24-летним игроком будет рассчитано до конца сезона-2026/27, за это время он заработает 8,35 миллиона долларов.

«Мы очень рады достичь соглашения с Дмитрием, ведь он является важной частью нашего молодого костяка. У него есть габариты, сила и отличная игра руками. У него есть шанс стать по-настоящему особенным игроком. Мы с нетерпением ждем его дальнейшего роста и развития в составе “Блю Джекетс”, — заявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.

Воронков был выбран «Блю Джекетс» под общим 114-м номером на драфте 2019 года и дебютировал за «Коламбус» в сезоне-2023/24. Всего он принял участие в 148 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, в которых набрал 81 очко (41 гол и 40 передач). Он лидирует в клубе по голам в большинстве (14) за последние два сезона и занимает третье место по количеству голов и набранных очков.

В составе сборной России Воронков взял серебро на Олимпийских играх 2022 года.