«Коламбус» продлил контракт с Воронковым

Воронков был выбран «Блю Джекетс» под общим 114-м номером на драфте 2019 года и дебютировал за «Коламбус» в сезоне-2023/24. Всего он принял участие в 148 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, в которых набрал 81 очко (41 гол и 40 передач). Он лидирует в клубе по голам в большинстве (14) за последние два сезона и занимает третье место по количеству голов и набранных очков.