«Коламбус» продлил контракт с Воронковым

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» заключил новый контракт с российским форвардом Дмитрием Воронковым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 24-летним игроком будет рассчитано до конца сезона-2026/27, за это время он заработает 8,35 миллиона долларов.
«Мы очень рады достичь соглашения с Дмитрием, ведь он является важной частью нашего молодого костяка. У него есть габариты, сила и отличная игра руками. У него есть шанс стать по-настоящему особенным игроком. Мы с нетерпением ждем его дальнейшего роста и развития в составе “Блю Джекетс”, — заявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.
Воронков был выбран «Блю Джекетс» под общим 114-м номером на драфте 2019 года и дебютировал за «Коламбус» в сезоне-2023/24. Всего он принял участие в 148 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, в которых набрал 81 очко (41 гол и 40 передач). Он лидирует в клубе по голам в большинстве (14) за последние два сезона и занимает третье место по количеству голов и набранных очков.
В составе сборной России Воронков взял серебро на Олимпийских играх 2022 года.