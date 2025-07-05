Рябыкин — о Кузнецове: боссы клубов НХЛ не дураки и не будут просто так платить $ 6−7 млн

Единственный вопрос: ему надо быть в отличной форме, ведь боссы североамериканских клубов не дураки, и они не будут просто так платить ему $ 6−7 млн, правильно? Да, я думаю, и аппетит у агента и самого нападающего сейчас чуть-чуть поменьше будет. Так что скоро увидим, где он в итоге окажется, — приводит слова Рябыкина «Московский комсомолец».