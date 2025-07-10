Российский хоккеист рассказал о проблеме с яйцами в США

Сергачев рассказал, что из-за дефицита в США выросли цены на яйца. «В магазинах не было хороших яиц. А у меня куры дают по 16−17 яиц в день, а мне куда их? У меня на семью 8−10 яиц в день уходит, и вот я ребятам давал», — заявил он.