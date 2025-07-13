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Овечкин прокомментировал слухи о возвращении в КХЛ через год

Соглашение Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня следующего года.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин пока не знает, где будет выступать после истечения действующего контракта. Об этом Овечкин рассказал журналистам.

Соглашение Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня следующего года. Ранее жена хоккеиста Анастасия Шубская рассказала изданию «Аргументы и факты», что Овечкин после следующего сезона будет жить в России.

«Она сказала, что, может быть, мы приедем и будем играть в России? Это чисто бред, который вы начинаете переворачивать и ставите Настю в такое положение, что она якобы сказала, что это мой последний сезон. Все может быть», — сказал Овечкин.

Овечкину 39 лет, 6 апреля он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 Овечкин в 65 играх забросил 44 шайбы и отдал 29 голевых передач. На счету россиянина сейчас 897 шайб в регулярных чемпионатах.

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