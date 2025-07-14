Лед и глянец. Москва сошла с ума по Овечкину

Они «шустрили» рядом с Артемием Панариным, Евгением Малкиным, пытаясь забросить Сергею Бобровскому, едва держась на ногах. Качались с клюшками в руках, но держались. Один из них махнул мимо шайбы, упал, засмеялся и тут же встал. Смешно? Нет, это было торжественно. Два крошечных пацана, и в них была вся суть этого вечера. Это было не про хоккей, а про время, про кровь, про то, что останется, когда уйдет слава и реклама.