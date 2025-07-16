Мэттью Ткачук рассказал, почему выберет Оши вместо Гретцки для решающего буллита

«Это сложный выбор. Кажется, я где-то видел, как Гретцки сказал, что ему не нравятся выходы один на один с вратарём, и я считаю, что это неправда. Но один из моих любимых моментов в истории спорта — это игра Оши в серии буллитов, в которой он забросил четыре шайбы. Так что для решающего буллита я выберу Оши», — сказал Ткачук в подкасте Джону Вайнеру.