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Бобровский второй год подряд стал лучшим хоккеистом России по версии журналистов

Второе место в голосовании занял Александр Овечкин, третьим стал Никита Кучеров.

Источник: Reuters

ТАСС, 22 июля. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Сергей Бобровский признан лучшим хоккеистом России в сезоне-2024/25 по версии журналистов. Голосование было проведено «Спорт-Экспрессом».

Второе место в голосовании занял форвард клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин, третьим стал нападающий клуба НХЛ «Тампа» Никита Кучеров. Этим летом Бобровский второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин в начале апреля побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах лиги. Кучеров второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

Руководитель редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин поставил на первое место в голосовании Бобровского, на второе — Кучерова, на третье — Овечкина, на четвертое — вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, на пятое — нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко. Руководитель направления редакции спортивной информации ТАСС Рустам Шарафутдинов поставил на первое место Бобровского, на второе — Овечкина, на третье — Кучерова, на четвертое — Александра Радулова из «Локомотива», на пятое — Василия Подколзина из «Эдмонтона».

Бобровский также был признан лучшим вратарем России, лучшим защитником стал Михаил Сергачев («Юта»), лучшим нападающим — Овечкин. Лучшим хоккеистом в возрасте до 20 лет был признан Иван Демидов (СКА и «Монреаль»), лучшим тренером — Игорь Никитин («Локомотив»), лучшим менеджером — Алексей Волков («Трактор»). Лучшим хоккеистом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) журналисты выбрали Максима Шабанова («Трактор»).

Владислав Уткин выбрал лучшим вратарем Бобровского, лучшим защитником — Дмитрия Куликова («Флорида»), лучшим нападающим — Кучерова, лучшим игроком до 20 лет — Демидова, лучшим тренером — Никитина, лучшим менеджером — Волкова, лучшим игроком КХЛ — Джошуа Ливо («Салават Юлаев»). Рустам Шарафутдинов выбрал лучшим вратарем Бобровского, защитником — Куликова, нападающим — Овечкина, игроком до 20 лет — Демидова, тренером — Никитина, менеджером — Волкова, игроком КХЛ — Радулова.

Голосование за звание лучшего хоккеиста страны проводится «Спорт-Экспрессом» в третий раз. В 2023 году лучшим игроком был признан Кучеров, в 2024-м — Бобровский.

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