Самый громкий секс-скандал канадского хоккея закончился пшиком. Пятерых героев МЧМ оправдали по делу о насилии

Инцидент произошел в июне 2018 года после мероприятия, посвященного победе Канады на МЧМ. Однако подать в суд потерпевшая решила только в 2022-м. Тогда в ходе расследования выяснилось, что пятеро игроков — Картер Харт, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Майкл Маклауд и Алекс Форментон — подозревались в насильственных сексуальных действиях с 20-летней девушкой во время благотворительного гольф-турнира. После того как обо всем узнала общественность, хоккеисты были отстранены от участия в матчах НХЛ.