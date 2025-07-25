Самый громкий секс-скандал канадского хоккея закончился пшиком. Пятерых героев МЧМ оправдали по делу о насилии

Суд Лондона (Онтарио) вынес оправдательный приговор пяти экс-хоккеистам молодежной сборной Канады по делу о предполагаемом сексуальном насилии. Судья Мария Каррочча признала, что не может полагаться на показания потерпевшей из-за многочисленных противоречий.
Хронология событий
Инцидент произошел в июне 2018 года после мероприятия, посвященного победе Канады на МЧМ. Однако подать в суд потерпевшая решила только в 2022-м. Тогда в ходе расследования выяснилось, что пятеро игроков — Картер Харт, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Майкл Маклауд и Алекс Форментон — подозревались в насильственных сексуальных действиях с 20-летней девушкой во время благотворительного гольф-турнира. После того как обо всем узнала общественность, хоккеисты были отстранены от участия в матчах НХЛ.
Также стало известно, что Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) выплатила потерпевшей компенсацию. И этот факт вызвал большой общественный резонанс. А последующее расследование вскрыло существование «фонда урегулирования» для подобных случаев, что привело к отставкам председателя совета директоров организации Майкла Бриндамора, генерального директора Скотта Смита. Кроме того, пост временного директора покинула Андреа Скиннер.
Судебный процесс
В апреле 2024 года началось слушание дела. Истцы требовали наказать Маклауда по статье за сексуальное насилие и пособничество, а остальных — за групповое изнасилование. Хоккеисты не признавали свою вину.
При этом прокуратура представила видео с телефона одного из игроков, на котором потерпевшая якобы соглашается на происходящее, однако позже она заявила в зале суда, что находилась в бессознательном состоянии и не помнит съемку.
Слова девушки не убедили судью Марию Карроччу. По мнению арбитра, сложно полагаться на показания истицы, а значит, и нет оснований для обвинительного приговора. В мае 2025 года она распустила коллегию присяжных (9 женщин, 5 мужчин) и взяла рассмотрение дела на себя.
Оправдание
На заседании 24 июля Каррочча вновь не поверила показаниям истицы, не посчитав их достоверными. Судья обратила внимание на несоответствия в ее заявлениях и подчеркнула, что на представленных видео девушка выглядит трезвой, говорит ясно и без признаков давления.
Также, по мнению Марии, воспоминания истицы — это предположения, а не реальные факты. Она отметила пробелы в памяти девушки, ее неуверенность, противоречия в эмоциональных оценках и склонность перекладывать ответственность на других.
«Я не могу положиться на показания истицы. Рассмотрев доказательства по делу в целом, я заключаю: обвинение не смогло доказать вину по ни одному из пунктов. Я пришла к выводу, что имело место фактическое согласие без влияния страха», — сказала Каррочча на заседании.
Таким образом, после долгих разбирательств с хоккеистов сняты все обвинения. А у потерпевшей стороны есть месяц на подачу апелляции. Но теперь возникает вопрос, смогут ли оправданные хоккеисты восстановить свое имя и вернуться в НХЛ.
По данным «СЭ», агенты хоккеистов в ближайшее время планируют встретиться с руководством лиги, включая комиссионера Гэри Беттмэна.
Они хотят получить разрешение на дальнейшее выступление своих клиентов за океаном. Таким образом, пока неизвестно, может ли Маклауд вернуться в «Авангард», за который он выступал в прошлом сезоне. По нашим данным, ряд клубов НХЛ готовы предложить канадцу контракт.
Также в КХЛ играл Дюбе — за минское «Динамо». Процесс обсуждения возвращения хоккеистов в НХЛ с пока неясными перспективами может затянуться на несколько недель.