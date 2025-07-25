В НХЛ не хотят допускать игроков, оправданных по делу об изнасиловании

«Обвинения, выдвинутые в этом деле, даже если они и не были признаны уголовно наказуемыми, вызывают серьезную обеспокоенность, а рассматриваемое поведение неприемлемо. Мы рассмотрим и обдумаем выводы судьи. Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, игроки, фигурирующие в этом деле, не имеют права выступать в лиге», — говорится в заявлении.