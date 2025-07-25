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В НХЛ не хотят допускать игроков, оправданных по делу об изнасиловании

В заявлении лиги отмечается, что она рассмотрит и обдумает выводы судьи.

Источник: AFP 2023

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не хочет допускать до участия в турнире канадских игроков, которых ранее оправдали по делу об изнасиловании. Заявление НХЛ на своей странице в X приводит журналист Джон Шеннон.

24 июля Верховный суд Онтарио оправдал пятерых канадских игроков, которых обвинили в изнасиловании. Суд не счел показания заявительницы «заслуживающими доверия и достоверными». Отмечается, что в ходе слушаний суд не смог прийти к выводу о том, что поведение истца было недобровольным.

«Обвинения, выдвинутые в этом деле, даже если они и не были признаны уголовно наказуемыми, вызывают серьезную обеспокоенность, а рассматриваемое поведение неприемлемо. Мы рассмотрим и обдумаем выводы судьи. Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, игроки, фигурирующие в этом деле, не имеют права выступать в лиге», — говорится в заявлении.

В начале 2024 года пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании. Это вратарь Картер Харт, защитник Кэл Фут, нападающие Алекс Форментон, Диллон Дюбе и Майкл Маклауд. Клубы, за которые на тот момент выступали хоккеисты, предоставили игрокам бессрочный отпуск.

Обвинения были связаны с предполагаемым сексуальным насилием во время гала-мероприятия по гольфу и гала-мероприятия Федерации хоккея Канады 18 июня 2018 года в честь победы молодежной сборной на чемпионате мира.

Дюбе в прошлом сезоне выступал в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо», а Маклауд играл за астанинский «Барыс» и омский «Авангард».