Цыплаков заключил контракт с клубом НХЛ «Айлендерс» до арбитража

Контракт рассчитан на 2 года с зарплатой $2,25 млн за сезон. Ранее Цыплаков вошел в число 11 игроков НХЛ, обратившихся в арбитраж по поводу предложенной им зарплаты, СМИ сообщали, что изначальное предложение «Айлендерс» не превышало $897 тыс., что составляет меньше оклада некоторых новичков ($950 тыс.).