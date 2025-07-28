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Бондра: «Овечкин забрал все мои рекорды. Я думал, что поезд остановится»

Легендарный форвард «Вашингтона» словак Петер Бондра высказался о достижениях нынешнего нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Источник: Getty Images

6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и тем самым побил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Бондра выступал за «Вашингтон» в 1990—2003 годах. Он забил первые 472 из своих 503 голов в НХЛ, играя за «Кэпиталз».

«Когда Овечкин приехал в “Вашингтон”, он забрал все мои рекорды (смеется). Я думал, что поезд остановится, а он прошел насквозь. Но рекорды существуют для того, чтобы их переписывать. Это было большое событие не только для Овечкина, но и для всей НХЛ», — приводит слова 57-летнего Бондры sportovy.cas.sk.

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