Бондра: «Овечкин забрал все мои рекорды. Я думал, что поезд остановится»

«Когда Овечкин приехал в “Вашингтон”, он забрал все мои рекорды (смеется). Я думал, что поезд остановится, а он прошел насквозь. Но рекорды существуют для того, чтобы их переписывать. Это было большое событие не только для Овечкина, но и для всей НХЛ», — приводит слова 57-летнего Бондры sportovy.cas.sk.