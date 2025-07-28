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Овечкин объявил следующий сезон последним в НХЛ, сообщила ведущая «Матч ТВ»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», что ждет возвращения Александра Овечкина в московское «Динамо» в сезоне-2026/27.

Источник: AP 2024

«Овечкин сам не раз говорил, что хочет завершить карьеру в родном “Динамо”, — отметила Петрикова. — Следующий сезон он объявил последним в НХЛ. Значит, в сезоне-2026/27 ждем его в столичном клубе. Представляете, какой ажиотаж будет с покупкой билетов, чтобы посмотреть на легенду?! Жду этот сезон!».

Контракт Овечкина с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» действует до конца сезона-2025/26. Нападающий выступает за американскую команду с 2005 года и сумел привести ее к первой в истории победе в Кубке Стэнли — в сезоне-2017/18.

Также Овечкин сумел стать лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. На счету российского спортсмена уже 897 заброшенных шайб.

До перехода в «Вашингтон» — с 2001 по 2004 год — Овечкин играл в составе главной команды московского «Динамо». До этого хоккеист также обучался в школе «Динамо» и выступал за детские команды бело-голубых.

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