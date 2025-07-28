Овечкин объявил следующий сезон последним в НХЛ, сообщила ведущая «Матч ТВ»

«Овечкин сам не раз говорил, что хочет завершить карьеру в родном “Динамо”, — отметила Петрикова. — Следующий сезон он объявил последним в НХЛ. Значит, в сезоне-2026/27 ждем его в столичном клубе. Представляете, какой ажиотаж будет с покупкой билетов, чтобы посмотреть на легенду?! Жду этот сезон!».