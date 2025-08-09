Овечкин считает, что сборную России допустят до турниров, когда он уже завершит карьеру

МЫТИЩИ /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) может допустить сборную России до соревнований, когда нынешнее поколение игроков завершит карьеру. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Когда нас вернут, мы будем уже, наверное, болельщиками. Будем смотреть за молодым поколением. Лет через 15», — сказал Овечкин.
Сборные России по рекомендации Международного олимпийского комитета не допускаются IIHF до турниров после февраля 2022 года. Российская команда пропустит Олимпийские игры 2026 года.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше