Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит CNN.

Источник: РИА "Новости"

«Обе страны любят хоккей, поэтому надеюсь, все пройдет хорошо. Я не политик, а спортсмен. Надеюсь, что скоро все решится. Это грустная ситуация для обеих сторон», — заявил Овечкин.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

9 августа появилась информация, что администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала выдворить из страны Овечкина и других россиян. Такие меры якобы рассматривались для оказания давления на Москву перед обменом заключенными в августе 2024 года, в ходе которого в Штаты вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошедшем сезоне НХЛ он стал лидером турнира по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше