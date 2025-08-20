Ричмонд
Хоккеист Романов рассказал, в чем уникальность броска Овечкина

В апреле Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Предугадать, в какой момент форвард и капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин нанесет бросок в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), невозможно, поскольку ему не нужно времени на обработку шайбы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов.

39-летний Овечкин является девятикратным обладателем трофея «Морис Ришар трофи», который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного сезона. В апреле россиянин в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

«Самое сложное — это его быстрый, неожиданный, сильный бросок. Он особо шайбу-то не обрабатывает. Он ее бросает, куда бы она ни пришла ему, например, в вытянутые руки. Она летит с одинаковой силой, точностью отовсюду, — сказал Романов. — Обычно игрок шайбу принимает, ему нужно ее обработать, посмотреть и бросить. А он ее принял, и она уже в воротах. В плане скорости, позиции его действия предугадать можно, а бросок — невозможно».

