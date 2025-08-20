Хоккеист Романов рассказал, в чем уникальность броска Овечкина

«Самое сложное — это его быстрый, неожиданный, сильный бросок. Он особо шайбу-то не обрабатывает. Он ее бросает, куда бы она ни пришла ему, например, в вытянутые руки. Она летит с одинаковой силой, точностью отовсюду, — сказал Романов. — Обычно игрок шайбу принимает, ему нужно ее обработать, посмотреть и бросить. А он ее принял, и она уже в воротах. В плане скорости, позиции его действия предугадать можно, а бросок — невозможно».