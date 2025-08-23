Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Мичков и Марченко вошли в топ-25 рейтинга лучших молодых игроков НХЛ

В список вошли хоккеисты, родившиеся после 1 января 2000 года.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Российские нападающие Матвей Мичков и Кирилл Марченко вошли в рейтинг 25 лучших молодых нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован пресс-службой НХЛ.

Мичков расположился на 23-м месте, Марченко — на 24-м. Лидером рейтинга стал шведский защитник «Баффало» Расмус Далин. В список вошли хоккеисты, родившиеся после 1 января 2000 года.

В 80 матчах прошлого сезона Мичков, выступающий за «Филадельфию», по системе «гол + пас» набрал 63 очка (26+37) и на три балла отстал от лидера по этому показателю среди новичков защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона. Марченко, являющийся игроком «Коламбуса», принял участие в 79 играх заключительного регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 голевые передачи.