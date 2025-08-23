Мичков и Марченко вошли в топ-25 рейтинга лучших молодых игроков НХЛ

В 80 матчах прошлого сезона Мичков, выступающий за «Филадельфию», по системе «гол + пас» набрал 63 очка (26+37) и на три балла отстал от лидера по этому показателю среди новичков защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона. Марченко, являющийся игроком «Коламбуса», принял участие в 79 играх заключительного регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 голевые передачи.