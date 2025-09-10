Ричмонд
Представители Капризова отклонили рекордное предложение «Миннесоты»

Представители Капризова отклонили рекордное предложение «Миннесоты» по контракту.

Источник: David Berding/Getty Images

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Представители российского нападающего Кирилла Капризова отклонила рекордное предложение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» о новом контракте, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в социальной сети X.

По информации источника, на встрече во вторник было отклонено предложение о продлении соглашения на восемь лет на общую сумму 128 млн долларов, что сделало бы россиянина самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по сумме, так и по среднегодовой зарплате, которая составила бы 16 млн долларов.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года под общим 135-м номером. Форвард дебютировал в североамериканской лиге в январе 2021 года и по итогам сезона стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку. В регулярных чемпионатах НХЛ Капризов провел 319 матчей, в которых набрал 386 очков (185 голов и 201 передача). Россиянин является рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон (47) и первым игроком команды, которому за один регулярный чемпионат удалось преодолеть отметку в 100 результативных баллов (108).