Сага имени Капризова. Кирилл хочет выторговать больше денег или перейти в клуб-претендент?

Тот же Серавалли, который сообщил об отказе Капризова от рекордного контракта, за несколько дней до этого говорил, что сторона Кирилла хочет решить вопрос перед стартом тренировочных лагерей клубов НХЛ. Это подводит к мысли о том, что ситуация с 97-м номером «Миннесоты» походит на ту, что прошёл Игорь Шестёркин прошлой осенью. Стоит напомнить: тогда российский вратарь отказался от первого предложения, а на второе уже согласился. И предложение увеличилось всего на $ 500 тыс. в год. Хотя в сумме это даёт плюсом $ 4 млн — сумма, за которую можно и нужно торговаться. Вот и Кирилл вместе с представителями, вероятно, пытается получить максимум.