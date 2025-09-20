Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
3
:
Барыс
2
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.50
П2
80.00
Хоккей. КХЛ
21.09
Трактор
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
21.09
Металлург Мг
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
21.09
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.20
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
21.09
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не примет участия в тренировке второй день подряд из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X.

Источник: Reuters

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона НХЛ, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что травма не представляет серьезной опасности. 19 сентября российский нападающий на лед не выходил на тренировке.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Вашингтон» проведет первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 в ночь на 9 октября по московскому времени. Команда сыграет с «Бостоном» на своем льду.

