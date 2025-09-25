«Журналисты извращают мои слова»: путешественник Конюхов о своей критике Овечкина

«Он молодец! Его уважаю и люблю. Никогда плохо об Овечкине не говорил, это все журналисты извращают мои слова. Александр ко мне хорошо относится, и я к нему тоже. Я сам заслуженный мастер спорта Советского Союза по альпинизму, лыжам, яхтам и велоспорту», — заявил он.