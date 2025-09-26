Братья Протасы сыграли за «Вашингтон» в предсезонном матче с «Филадельфией»

«Вашингтон» на своем льду нанес крупное поражение «Филадельфии» — 5:1. Участие в матче в составе столичного клуба приняли братья Протасы: Алексей выходил на лед во втором звене, Илья — в четвертом. Оба форварда обошлись без набранных баллов. Голкипер «летчиков» Алексей Колосов отыграл 40 минут и пропустил четыре шайбы.