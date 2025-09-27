Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
28.09
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.53
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Хоккеист «Миннесоты» Капризов проходит лечение от глазной инфекции

Нападающий не принимал участия в тренировке команды.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов проходит лечение от глазной инфекции. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в соцсети X.

«У Капризова глазная инфекция. Он принимает антибиотики. [Главный тренер “Миннесоты” Джон] Хайнс надеется, что он быстро поправится», — написал Руссо. Из-за заболевания Капризов не принял участия в тренировке команды.

Капризову 28 лет, в регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона он провел 41 матч, в которых забросил 25 шайб и отдал 31 голевую передачу. В 6 играх плей-офф на его счету 5 голов и 4 результативные передачи.