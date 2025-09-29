Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.18
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.38
П2
5.56
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.08
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.34
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.45
П2
4.15

Овечкин провел полноценную тренировку с командой

Ранее хоккеист пропустил три предсезонных матча команды.

Источник: NHL.com

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин провел полноценную тренировку на льду с командой. Об этом сообщает журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X.

Ранее Овечкин пропустил предсезонные матчи против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1) и «Нью-Джерси» (3:2 после буллитов), которые прошли 22, 26 и 28 сентября соответственно.

На видео, опубликованном журналисткой, Овечкин отрабатывает броски по воротам и тренируется без бесконтактного джерси. Как предположила Силбер, восстановление Овечкина может пройти быстрее ожидаемого. На предыдущей тренировке, проведенной накануне, спортсмен отрабатывал технику на льду.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы, Карбери сообщил, что повреждение не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, позднее Овечкин проводил тренировки на льду, занимаясь отдельно от команды в бесконтактном джерси.

До конца предсезонного отрезка «Вашингтон» проведет три игры: первая игра пройдет на выезде против «Коламбуса» (1 октября), позднее «Вашингтон» примет «Бостон» (3 октября) и «Коламбус» (5 октября).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше