Овечкин вошел в заявку на предсезонный матч с «Бостоном»

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вошел в заявку команды на домашний предсезонный матч против «Бостона». Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».
Игра состоится в ночь на 3 октября и начнется в 02:00 мск. Ранее Овечкин пропустил предсезонные матчи против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 после буллитов) и «Коламбуса» (4:3). 29 сентября Овечкин провел полноценную тренировку на льду с командой. Сообщалось, что днем ранее игрок отрабатывал технику на льду.
Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.
В оставшихся предсезонных матчах «Вашингтон» примет «Бостон» и «Коламбус» (5 октября). В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в ночь на 9 октября по московскому времени сыграет с «Бостоном».