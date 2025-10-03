Овечкин не нанес ни одного броска в своем первом предсезонном матче НХЛ

Игра стала первой для Овечкина, который ранее пропустил предсезонные матчи против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 после буллитов) и «Коламбуса» (4:3). 40-летний россиянин не нанес ни одного броска в игре.
Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы. Позднее он тренировался отдельно от команды в бесконтактном свитере. 29 сентября Овечкин провел полноценную тренировку на льду с командой.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов.
В заключительном предсезонном матче «Вашингтон» примет «Коламбус» (5 октября). В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в ночь на 9 октября по московскому времени сыграет с «Бостоном».