Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.21
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.35
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Лада
4
П1
X
П2

Овечкин не нанес ни одного броска в своем первом предсезонном матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в своем первом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда дома проиграла «Бостону» со счетом 1:3.

Источник: РИА "Новости"

Игра стала первой для Овечкина, который ранее пропустил предсезонные матчи против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 после буллитов) и «Коламбуса» (4:3). 40-летний россиянин не нанес ни одного броска в игре.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы. Позднее он тренировался отдельно от команды в бесконтактном свитере. 29 сентября Овечкин провел полноценную тренировку на льду с командой.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

В заключительном предсезонном матче «Вашингтон» примет «Коламбус» (5 октября). В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в ночь на 9 октября по московскому времени сыграет с «Бостоном».

