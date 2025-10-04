Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2

Хоккеист Тарасенко забросил первую шайбу после перехода в «Миннесоту»

Форвард отличился в победной игре против «Чикаго».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко забросил первую шайбу после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота».

Российский нападающий поразил ворота «Чикаго» в гостевом предсезонном матче, положив начало волевой победе «Миннесоты». Команда сумела отыграть отставание в две шайбы и победить со счетом 3:2. Результативной передачей в победном голе отметился российский форвард Кирилл Капризов.

Тарасенко провел третий матч за «Миннесоту» после перехода в клуб в результате обмена из «Детройта» 30 июня. До этого он отличился результативной передачей в игре с «Виннипегом» (3:2) и не набрал очков во встрече против «Далласа» (2:5). Оба матча прошли на льду «Миннесоты».

«Миннесота» провела последний матч перед началом сезона НХЛ. Регулярный чемпионат клуб начнет в ночь на 10 октября в гостях против «Сент-Луиса».

