Хоккеист Тарасенко забросил первую шайбу после перехода в «Миннесоту»

Тарасенко провел третий матч за «Миннесоту» после перехода в клуб в результате обмена из «Детройта» 30 июня. До этого он отличился результативной передачей в игре с «Виннипегом» (3:2) и не набрал очков во встрече против «Далласа» (2:5). Оба матча прошли на льду «Миннесоты».