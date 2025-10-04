Хоккеист Тарасенко забросил первую шайбу после перехода в «Миннесоту»

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко забросил первую шайбу после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота».
Российский нападающий поразил ворота «Чикаго» в гостевом предсезонном матче, положив начало волевой победе «Миннесоты». Команда сумела отыграть отставание в две шайбы и победить со счетом 3:2. Результативной передачей в победном голе отметился российский форвард Кирилл Капризов.
Тарасенко провел третий матч за «Миннесоту» после перехода в клуб в результате обмена из «Детройта» 30 июня. До этого он отличился результативной передачей в игре с «Виннипегом» (3:2) и не набрал очков во встрече против «Далласа» (2:5). Оба матча прошли на льду «Миннесоты».
«Миннесота» провела последний матч перед началом сезона НХЛ. Регулярный чемпионат клуб начнет в ночь на 10 октября в гостях против «Сент-Луиса».