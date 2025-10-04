Шайба Тарасенко и пас Капризова помогли «Миннесоте» победить «Чикаго»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхокс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча состоялась в Чикаго и завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:2, 3:0, 0:0). За «Миннесоту» отличились российский нападающий Владимир Тарасенко (23-я минута), Юэль Эрикссон Эк (30) и Райан Хартман (39), голевую передачу на которого отдал еще один российский форвард, Кирилл Капризов. В составе «Чикаго» шайбы забросили Фрэнк Назар (7) и Ник Фолиньо (11).
В другой встрече «Виннипег Джетс» обыграл в гостях «Калгари Флэймз». Матч завершился после серии буллитов со счетом 5:4 (1:3, 1:1, 2:0, 1:0). В составе победителей голевую передачу на свой счет записал российский нападающий Владислав Наместников, у «Калгари» шайбой отметился его соотечественник 19-летний форвард Матвей Гридин.
В еще одном матче «Сан-Хосе Шаркс» в гостях одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Победную шайбу забросил Егор Афанасьев.