Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
1
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.70
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
1
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
07.10
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
07.10
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
07.10
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Хоккеист Макдэвид подписал новый контракт с «Эдмонтоном»

С командой игрок доходил до финала Кубка Стэнли в последних двух сезонах.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 6 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий Коннор Макдэвид подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон». Об этом игрок сообщил на своей странице в X.

«Наше путешествие продолжается», — написал Макдэвид, не приведя деталей нового соглашения.

Макдэвиду 28 лет, он был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ под общим 1-м номером в 2015 году. С командой игрок доходил до финала Кубка Стэнли в последних двух сезонах, проиграв оба раза «Флориде». Макдэвид является одним из шести игроков в истории НХЛ, который достиг отметки в 150 очков в сезоне в регулярном чемпионате.