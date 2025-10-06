Хоккеист Макдэвид подписал новый контракт с «Эдмонтоном»

Макдэвиду 28 лет, он был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ под общим 1-м номером в 2015 году. С командой игрок доходил до финала Кубка Стэнли в последних двух сезонах, проиграв оба раза «Флориде». Макдэвид является одним из шести игроков в истории НХЛ, который достиг отметки в 150 очков в сезоне в регулярном чемпионате.