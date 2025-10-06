«Вашингтон» отправил в фарм-клуб Мирошниченко перед стартом сезона НХЛ

Большую часть прошлого сезона 21-летний Мирошниченко провел в «Херши», набрав в 53 матчах регулярного чемпионата 42 очка (23 гола + 19 результативных передач). В плей-офф на его счету 3 шайбы и 2 ассиста по итогам 18 игр. За «Вашингтон» в сезоне-2024/25 Мирошниченко принял участие в 18 играх регулярного чемпионата и набрал 4 очка (1+3).