Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
07.10
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
07.10
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
07.10
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

«Вашингтон» отправил в фарм-клуб Мирошниченко перед стартом сезона НХЛ

Россиянин принял участие в пяти из шести предсезонных матчей «Вашингтона», отметившись голом и двумя результативными передачами.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко отправлен в фарм-клуб перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба «Вашингтона».

Россиянин начнет сезон в «Херши», который выступает в Американской хоккейной лиге.

Мирошниченко принял участие в пяти из шести предсезонных матчей «Вашингтона», отметившись голом и двумя результативными передачами.

Большую часть прошлого сезона 21-летний Мирошниченко провел в «Херши», набрав в 53 матчах регулярного чемпионата 42 очка (23 гола + 19 результативных передач). В плей-офф на его счету 3 шайбы и 2 ассиста по итогам 18 игр. За «Вашингтон» в сезоне-2024/25 Мирошниченко принял участие в 18 играх регулярного чемпионата и набрал 4 очка (1+3).

«Вашингтон» начнет регулярный чемпионат домашним матчем против «Бостона» в ночь на 9 октября по московскому времени.