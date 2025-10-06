Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на первый матч сезона

Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне пройдет в ночь на 9 октября и начнется в 2:30 мск. В нем «столичные» на своей арене сыграют с «Бостон Брюинз».
Овечкин 18 сентября покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Позднее россиянин вернулся к полноценным тренировкам и сыграл в двух последних встречах своей команды в «предсезонке».
Предстоящий сезон станет 21-м в карьере 40-летнего Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.