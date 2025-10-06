Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на первый матч сезона

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин вошел в заявку команды на первый матч нового сезона, сообщается на странице столичного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в социальной сети X.

Источник: Reuters

Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне пройдет в ночь на 9 октября и начнется в 2:30 мск. В нем «столичные» на своей арене сыграют с «Бостон Брюинз».

Овечкин 18 сентября покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Позднее россиянин вернулся к полноценным тренировкам и сыграл в двух последних встречах своей команды в «предсезонке».

Предстоящий сезон станет 21-м в карьере 40-летнего Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Хоккей. НХЛ
09.10
Вашингтон
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.52
П2
3.59
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше