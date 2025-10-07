Клуб НХЛ выставил российского вратаря на драфт отказов

Георгиеву 29 лет. Он провел за «Баффало» четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в «Сан-Хосе Шаркс» из «Колорадо Эвеланш». Всего в активе россиянина было 15 побед в 49 матчах сезона.