Клуб НХЛ выставил российского вратаря на драфт отказов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» выставил российского вратаря Александра Георгиева на драфт отказов, сообщает журналист The Athletic Мэтью Фэрберн в соцсети Х со ссылкой на тренера клуба Линди Раффа.

Источник: Reuters

12 сентября «Баффало» объявил о подписании контракта с Георгиевым на один сезон.

«Линди Рафф сообщил, что Александр Георгиев будет выставлен на драфт отказов», — написал Фэрберн.

Рафф отметил, что был доволен работой Георгиева, но сказалось то, что клуб забрал с драфта отказов канадского вратаря Колтена Эллиса, а также хороший график восстановления основного голкипера команды финна Укко-Пекки Луукконена. Также в основном ростере команды находится американский вратарь Алекс Лайон.

Георгиеву 29 лет. Он провел за «Баффало» четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в «Сан-Хосе Шаркс» из «Колорадо Эвеланш». Всего в активе россиянина было 15 побед в 49 матчах сезона.