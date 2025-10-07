Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Овечкин заявил, что не думает о продлении контракта перед стартом сезона

Хоккеист сосредоточен на том, чтобы полноценно войти в стартующий регулярный чемпионат.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не задумывается над вопросом о продлении контракта перед стартом сезона. Его комментарий приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нынешнее соглашение Овечкина с «Вашингтоном» рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Не знаю, — ответил Овечкин на вопрос, станет ли предстоящий сезон НХЛ последним для него. — Я просто живу сегодняшним днем. Нужно получать удовольствие, наслаждаться жизнью и стараться делать все, что в твоих силах».

Овечкин сосредоточен на том, чтобы полноценно войти в стартующий регулярный чемпионат. «Вам следует поговорить с ним, а не со мной, — пояснил хоккеист в ответ на вопрос, есть ли у него приоритетное время для обсуждения этого вопроса с генеральным менеджером “Вашингтона” Крисом Патриком. — Но, как я уже сказал, сейчас такое время года, когда нужно просто подготовиться эмоционально и физически, а как сложится весь год, посмотрим».

Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году «Вашингтон» с россиянином в составе в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.

«Вашингтон» начнет предстоящий регулярный чемпионат домашним матчем против «Бостона», который пройдет в ночь на 9 октября по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше