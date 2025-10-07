Овечкин заявил, что не думает о продлении контракта перед стартом сезона

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не задумывается над вопросом о продлении контракта перед стартом сезона. Его комментарий приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нынешнее соглашение Овечкина с «Вашингтоном» рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Не знаю, — ответил Овечкин на вопрос, станет ли предстоящий сезон НХЛ последним для него. — Я просто живу сегодняшним днем. Нужно получать удовольствие, наслаждаться жизнью и стараться делать все, что в твоих силах».
Овечкин сосредоточен на том, чтобы полноценно войти в стартующий регулярный чемпионат. «Вам следует поговорить с ним, а не со мной, — пояснил хоккеист в ответ на вопрос, есть ли у него приоритетное время для обсуждения этого вопроса с генеральным менеджером “Вашингтона” Крисом Патриком. — Но, как я уже сказал, сейчас такое время года, когда нужно просто подготовиться эмоционально и физически, а как сложится весь год, посмотрим».
Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году «Вашингтон» с россиянином в составе в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.
«Вашингтон» начнет предстоящий регулярный чемпионат домашним матчем против «Бостона», который пройдет в ночь на 9 октября по московскому времени.