«Он станет новой звездой». Легендарный Овечкин, очень дорогой Капризов и супервратари. За кем из россиян следить в новом сезоне НХЛ?

У Бобровского будет шанс собрать хет-трик не только из «Везин», но и из побед в Кубке Стэнли. Его «Флорида» брала титул на протяжении двух последних лет и перед началом нового сезона входит в число главных фаворитов. Последний раз оформить три победы подряд в НХЛ удавалось «Нью-Йорк Айлендерс» аж в 1983 году, но «пантеры» полны решимости повторить это достижение. И очень многое тут будет зависеть от игры Бобровского, которому пару недель назад исполнилось 37 лет. Но разве это возраст для классного вратаря?