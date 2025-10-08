«Он станет новой звездой». Легендарный Овечкин, очень дорогой Капризов и супервратари. За кем из россиян следить в новом сезоне НХЛ?

Курс на 1000
Вполне возможно, что нынешний сезон станет последним в НХЛ для Александра Овечкина. Контракт рекордсмена лиги по голам в регулярном чемпионате истекает следующим летом, и пока не понятно, будет ли форвард его продлевать. Если этого не случится, вариантов развития событий несколько. Овечкин может повесить коньки на гвоздь, вернуться в Россию и доигрывать в родном «Динамо» или остаться в НХЛ, перейдя в другой клуб.
Пока же на повестке очередной сезон в лучшей лиге мира, в котором от уже 40-летнего Овечкина ждут новых подвигов. Предсезонку россиянина немного смазала полученная на тренировке в сентябре травма, но Ови в фирменном для себя стиле быстро восстановился и уже принял участие в двух матчах.
По предсезонным играм очень сложно оценить его готовность. Будем честны, в них Овечкин просто старается не травмироваться и играть на конкурентоспособном уровне. Посмотрим, как все будет выглядеть на старте сезона, но я абсолютно уверен, что он будет готов. Надеюсь, его физическая форма, скорость и все остальное максимально приближены к форме середины сезона.
Овечкин включен в заявку «Кэпиталс» на первый матч «регулярки» против «Бостон Брюинс». Игра пройдет в ночь на 9 октября, и болельщики по привычке ждут от Александра голов. Пока их в активе русского снайпера 897, каждая новая шайба улучшит рекорд. В прошлом сезоне ветеран записал на свой счет 44 шайбы, так что кажется, что отметка в 1000 голов в НХЛ не такая уж и недосягаемая. Ну и от второго в карьере Кубка Стэнли Овечкин точно не откажется.
Назло рекордам
Все межсезонье российская и заокеанская пресса обсуждала новый контракт лидера «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Действующее соглашение форварда с клубом, как и в ситуации с Овечкиным, рассчитано до конца нынешнего сезона, а подписывать новый контракт россиянин не торопился. Поклонники «Миннесоты» успели прилично понервничать, но 30 сентября с облегчением выдохнули. Капризов заключил с командой новый восьмилетний контракт.
Прописанные в этом соглашении цифры стали рекордными для НХЛ. Это касается и общей суммы, и среднего заработка на сезон. За восемь лет Капризов заработает 136 миллионов долларов! Несложно посчитать, что в среднем россиянин будет получать 17 миллионов долларов в год. Это сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Звезда «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль, который в прошлом году подписал восьмилетний контракт на 112 миллионов, остался далеко позади.
Новый контракт Капризова вступит в силу, начиная со следующего сезона. Пока же форварду предстоит до конца отработать «скромное» пятилетнее соглашение на 45 миллионов долларов. Совсем скоро заработок Кирилла вырастет почти в два раза, так что и ожидания от игры россиянина соответствующие. Да, каждый сезон он проводит сверхрезультативно, бесконечно переписывает клубные рекорды «Миннесоты», но больших личных и командных достижений, за исключением приза лучшему новичку сезона в НХЛ «Колдер Трофи», у него за океаном пока нет.
Хочется пожелать ему продолжать так же успешно выступать и держать высокую планку. Наверное, это будет психологически не так легко. Будут и удачные, и не очень удачные периоды. Будет ли как-то давить этот контракт? Это надо спрашивать у Капризова. Но когда он самый высокооплачиваемый игрок в лиге, то требования и ожидания от его игры будут совершенно другие.
С командными достижениями все сложно. «Миннесота» обладает не самым звездным составом и, по версии букмекеров, не входит даже в топ-15 фаворитов на завоевание «Кубка Стэнли». Но личные успехи гораздо больше подвластны Капризову. Россиянину вполне по силам замахнуться на большинство индивидуальных призов и постепенно превратиться из просто звездного в легендарного игрока НХЛ.
Битва за «Везину»
Помешать Капризову и другим нападающим клубов НХЛ пополнять снайперский счет постараются российские вратари, которых за океаном с каждым годом становится все больше. В прошлом сезоне в матчах лиги приняли участие 13 голкиперов из России, что стало рекордом. Вполне возможно, что долго не продержится и это достижение.
В начале сентября сайт НХЛ составил рейтинг 10 лучших голкиперов лиги, в котором оказалось сразу четыре российских вратаря, а трое — Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерс») и вовсе вошли в топ-4.
Но первое место в рейтинге за собой застолбил американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», который два последних сезона тащил клуб к высшим позициям по итогам регулярного чемпионата и дважды получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги. Эту награду дважды в карьере брал Бобровский, по одному трофею в активе Шестеркина и Василевского. И в нынешнем сезоне, без сомнений, все трое снова будут на него претендовать.
У Бобровского будет шанс собрать хет-трик не только из «Везин», но и из побед в Кубке Стэнли. Его «Флорида» брала титул на протяжении двух последних лет и перед началом нового сезона входит в число главных фаворитов. Последний раз оформить три победы подряд в НХЛ удавалось «Нью-Йорк Айлендерс» аж в 1983 году, но «пантеры» полны решимости повторить это достижение. И очень многое тут будет зависеть от игры Бобровского, которому пару недель назад исполнилось 37 лет. Но разве это возраст для классного вратаря?
Дорогу молодым
В отличие от Бобровского, нападающему Ивану Демидову только предстоит завоевывать авторитет в НХЛ. Весной прошлого года 19-летний форвард ворвался в НХЛ под занавес регулярного чемпионата. Он успел провести два матча в регулярке и пять — в плей-офф, набрав приличные для новичка «1+3» по системе «гол плюс пас». В нынешнем сезоне форварду предстоит полноценный дебют. По мнению многих экспертов, скоро Демидов станет новой звездой НХЛ.
Выбранный под высоким пятым номером на драфте-2024 Демидов провел все лето в Канаде и поразил тренеров и боссов «Монреаля» работоспособностью. «Его трудолюбие не имеет себе равных. В Монреале Иван катается, тренируется и снова катается, дважды в день, пять дней в неделю. Я пытаюсь вытащить его со льда», — заявил генменеджер «Канадиенс» Кент Хьюз.
В начале октября сайт НХЛ выпустил материал, в котором подвел итоги голосования 15 хоккейных экспертов. 14 из них поставили Демидова на первое место в списке претендентов на «Колдер Трофи». Топ-7 фаворитов в борьбе за приз замкнул Александр Никишин, который пошел по пути Капризова и приехал в НХЛ в статусе звезды КХЛ.
24-летнего уроженца Орла отличает от более опытного соотечественника позиция на площадке. Никишин — представитель дефицитного для россиян в НХЛ амплуа защитника. Если из выступающих за океаном нападающих и вратарей можно составить пару-тройку очень сильных российских сборных, то с игроками обороны дела обстоят гораздо скромнее. Никишин полон решимости сделать шаг в направлении к решению этой проблемы.
Никишин только начинает свой путь. Нужно пару лет побыть в этой среде, прежде чем парень по-настоящему расцветет. Я не хочу сразу ожидать от него больших успехов. Потребуется время.
Удержаться на вершине
В НХЛ нет проблем и с действующими российскими звездами. Помимо вышеупомянутых Овечкина, Капризова и целой плеяды вратарей, внимание на себя обращает форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Прошлый сезон стал для нападающего фантастическим с точки зрения личной статистики: он в рекордный для россиян пятый раз в карьере пробил отметку в 100 набранных очков, второй раз подряд став лучшим бомбардиром НХЛ. Кроме того, Кучеров был признан лучшим игроком сезона по версии хоккеистов лиги. В грядущем сезоне от лидера «Тампы» ждут как минимум повторения этих достижений.
Очень важным предстоящий сезон будет и для форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Некогда самому высокооплачиваемому россиянину в НХЛ в конце октября стукнет 34, у него остался последний год по контракту с «рейнджерами». Желание клуба продлить соглашение с форвардом будет во многом зависеть от его успехов на площадке. Но даже если такого желания у клуба из «Нью-Йорка» не возникнет, Панарин, в случае яркой и результативной игры в нынешнем сезоне, сможет рассчитывать на достойное предложение от другой команды.
Во многом определяющим нынешний сезон будет и для форварда «Филадельфия Флайерс» Матвея Мичкова. В 2023-м клуб выбрал его на драфте под высоким седьмым номером, а в прошлом сезоне россиянин дебютировал в НХЛ. Журналисты быстро окрестили россиянина наследником Овечкина, и ожидания от него были соответствующими. По итогам Матвей провел добротный сезон с 63 очками по системе «гол плюс пас», но в сравнение с перфомансом Ови, который пробил отметку в 100 баллов в первом же своем сезоне, это не идет. Грядущий чемпионат станет определяющим в ответе на вопрос о том, готов ли Мичков всерьез замахнуться на лавры великого соотечественника.