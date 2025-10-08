Малкин стал первым россиянином, набравшим очки в новом сезоне НХЛ

Кросби повторил рекорд НХЛ по числу сезонов в качестве капитана одного клуба. Нынешний сезон для канадского форварда стал 19-м в статусе капитана. Столько же на счету бывшего канадского форварда Стива Айзермана, который всю игровую карьеру выступал за «Детройт» (1983−2006).