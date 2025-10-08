Малкин стал первым россиянином, набравшим очки в новом сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, шайбы забросили Джастин Бразо (20-я и 58-я минуты) и Блейк Лизотт (59). Малкин отметился передачами в эпизоде с голами Бразо.
Малкин, канадский форвард Сидни Кросби и канадский защитник Крис Летанг стали первым трио, сыгравшим в 20 сезонах Национальной хоккейной лиги. Игроки вместе выступают за «Питтсбург» с 2006 года. Кросби, являющийся капитаном клуба, защищает его цвета на сезон дольше.
Кросби повторил рекорд НХЛ по числу сезонов в качестве капитана одного клуба. Нынешний сезон для канадского форварда стал 19-м в статусе капитана. Столько же на счету бывшего канадского форварда Стива Айзермана, который всю игровую карьеру выступал за «Детройт» (1983−2006).
В следующем матче «Питтсбург» 10 октября в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», «Рейнджерс» в этот же день на выезде встретятся с «Баффало».