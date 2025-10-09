Гашек назвал НХЛ кровавым соревнованием из-за участия россиян

«На этой неделе начался очередной сезон НХЛ. К сожалению, НХЛ снова не позволила российским игрокам официально осудить СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Министерства обороны РФ — прим.). Из-за НХЛ в этом и следующем году погибнет и получит увечья огромное количество людей. Важно, чтобы не только любители хоккея, но и как можно больше людей во всём мире знали об этом и относились к этому кровавому соревнованию соответственно», — написал Гашек на своей странице в соцсети.
Напомним, что с февраля 2022 года, с начала событий в Украине, 60-летний «Доминатор» неизменно выступает с критикой действий России в данном конфликте. В частности, 13 декабря 2024 года Гашек назвал верным решением отмену мероприятия «Вечер русского наследия» в рамках матча регулярного чемпионата сезона НХЛ-2024/2025 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ).
25 декабря того же года чешский экс-вратарь, напоминая, что каждое публичное появление российских спортсменов или участие в фотосессиях в поддержку России является рекламой событий на территории Украины, добавил, что будет рад помочь тем атлетам, которые готовы изменить своё отношение к происходящему.
Новый розыгрыш регулярного чемпионата в сезоне НХЛ-2025/2026 стартовал в ночь на 7 октября.