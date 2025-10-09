Гашек назвал НХЛ кровавым соревнованием из-за участия россиян

«На этой неделе начался очередной сезон НХЛ. К сожалению, НХЛ снова не позволила российским игрокам официально осудить СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Министерства обороны РФ — прим.). Из-за НХЛ в этом и следующем году погибнет и получит увечья огромное количество людей. Важно, чтобы не только любители хоккея, но и как можно больше людей во всём мире знали об этом и относились к этому кровавому соревнованию соответственно», — написал Гашек на своей странице в соцсети.