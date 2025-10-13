Нападающий «Колорадо» Ничушкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал результативный пас в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Колорадо». Заброшенными шайбами в составе «Колорадо» отметились Натан Маккиннон (4-я и 32-я минуты) и Кэйл Макар (25), которому ассистировал Ничушкин. У «Баффало» отличился Тэйдж Томпсон (17).
30-летний Ничушкин набрал первое очко в сезоне. В прошлом сезоне на его счету было 34 очка (21 шайб + 13 передач) в 43 матчах.
«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 7 очков после 4 матчей. «Баффало» занимает последнее, 16-е место на Востоке, не набрав очков после 3 игр.
В следующем матче «Баффало» на везде сыграет с «Оттавой» 16 октября. «Колорадо» 17 октября проведет матч в гостях с «Коламбусом».
Линди Рафф
Джаред Беднар
Алекс Лайон
(00:00-58:20)
Скотт Уэджвуд
03:14
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Брент Бернс)
04:38
Джек Друри
08:56
Командный штраф
13:42
Расмус Далин
16:32
Тэйдж Томпсон
(Алекс Так, Расмус Далин)
18:15
Кэйл Макар
24:32
Кэйл Макар
(Валерий Ничушкин)
28:54
Алекс Так
31:38
Алекс Так
31:38
Брент Бернс
31:59
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Кэйл Макар)
50:08
Расмус Далин
56:12
Конор Тимминс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит