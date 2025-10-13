Ричмонд
Нападающий «Колорадо» Ничушкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Россиянин отдал результативную передачу в победном матче с «Баффало».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал результативный пас в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Колорадо». Заброшенными шайбами в составе «Колорадо» отметились Натан Маккиннон (4-я и 32-я минуты) и Кэйл Макар (25), которому ассистировал Ничушкин. У «Баффало» отличился Тэйдж Томпсон (17).

30-летний Ничушкин набрал первое очко в сезоне. В прошлом сезоне на его счету было 34 очка (21 шайб + 13 передач) в 43 матчах.

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 7 очков после 4 матчей. «Баффало» занимает последнее, 16-е место на Востоке, не набрав очков после 3 игр.

В следующем матче «Баффало» на везде сыграет с «Оттавой» 16 октября. «Колорадо» 17 октября проведет матч в гостях с «Коламбусом».

Баффало
1:3
1:1, 0:2, 0:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
13.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 16462 зрителя
Главные тренеры
Линди Рафф
Джаред Беднар
Вратари
Алекс Лайон
(00:00-58:20)
Скотт Уэджвуд
1-й период
03:14
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Брент Бернс)
04:38
Джек Друри
08:56
Командный штраф
13:42
Расмус Далин
16:32
Тэйдж Томпсон
(Алекс Так, Расмус Далин)
18:15
Кэйл Макар
2-й период
24:32
Кэйл Макар
(Валерий Ничушкин)
28:54
Алекс Так
31:38
Алекс Так
31:38
Брент Бернс
31:59
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Кэйл Макар)
3-й период
50:08
Расмус Далин
56:12
Конор Тимминс
Статистика
Баффало
Колорадо
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
3
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит