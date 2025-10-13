Нападающий «Колорадо» Ничушкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Колорадо». Заброшенными шайбами в составе «Колорадо» отметились Натан Маккиннон (4-я и 32-я минуты) и Кэйл Макар (25), которому ассистировал Ничушкин. У «Баффало» отличился Тэйдж Томпсон (17).