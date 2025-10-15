Нападающий «Монреаля» Демидов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Демидов отличился на 58-й минуте, сделав счет 4:4 и переведя игру в овертайм. Для россиянина это первый гол в сезоне НХЛ. Также форвард сделал результативную передачу в эпизоде с первым взятием ворот. На счету Демидова теперь два ассиста в нынешнем регулярном чемпионате.
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Монреаля». Шайбу в овертайме забросил Коул Кофилд. В данной игре канадский нападающий оформил дубль.
«Монреаль» занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 6 очков в 4 матчах. «Сиэтл» идет 2-м в Тихоокеанском дивизионе с 5 очками по итогам 3 игр. В следующем матче «Монреаль» в ночь на 17 октября по московскому времени примет «Нэшвилл». «Сиэтл» в тот же день сыграет в гостях против «Оттавы».