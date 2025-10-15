Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
4.81
X
5.12
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
0
:
Каролина
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.50
П2
1.37
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
16.00
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.20
П2
6.65
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Нападающий «Монреаля» Демидов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

ОТТАВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла».

Источник: Reuters

Демидов отличился на 58-й минуте, сделав счет 4:4 и переведя игру в овертайм. Для россиянина это первый гол в сезоне НХЛ. Также форвард сделал результативную передачу в эпизоде с первым взятием ворот. На счету Демидова теперь два ассиста в нынешнем регулярном чемпионате.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Монреаля». Шайбу в овертайме забросил Коул Кофилд. В данной игре канадский нападающий оформил дубль.

«Монреаль» занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 6 очков в 4 матчах. «Сиэтл» идет 2-м в Тихоокеанском дивизионе с 5 очками по итогам 3 игр. В следующем матче «Монреаль» в ночь на 17 октября по московскому времени примет «Нэшвилл». «Сиэтл» в тот же день сыграет в гостях против «Оттавы».