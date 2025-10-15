Впервые в НХЛ одна команда не забила в первых трех домашних матчах сезона

«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 4 очка в 5 матчах. «Эдмонтон» идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 5 очков после 3 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 17 октября в гостях сыграют с «Торонто», «Эдмонтон» в этот же день на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».