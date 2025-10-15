Впервые в НХЛ одна команда не забила в первых трех домашних матчах сезона

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» не могут забросить шайбу в трех домашних матчах подряд со старта регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что является антирекордом среди всех действующих команд лиги.
В среду «Рейнджерс» уступили «Эдмонтону» со счетом 0:2, шайбы в матче забросили Трент Фредерик (31-я минута) и Адам Хенрик (59).
Команда из Нью-Йорка не может забросить на протяжении 180 минут, ранее антирекорд среди действующих команд принадлежал «Флориде», безголевая серия которой в сезоне-2001/02 продлилась 155 минут 17 секунд. В составе «Рейнджерс» выступают трое россиян — голкипер Игорь Шестеркин, который в матче с «Эдмонтоном» отразил 20 бросков из 21, защитник Владислав Гавриков и форвард Артемий Панарин.
«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 4 очка в 5 матчах. «Эдмонтон» идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 5 очков после 3 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 17 октября в гостях сыграют с «Торонто», «Эдмонтон» в этот же день на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».
Майк Салливан
Крис Ноблок
Игорь Шестеркин
(00:00-57:59)
Стюарт Скиннер
Игорь Шестеркин
(c 58:52)
30:22
Трент Фредерик
(Каспери Капанен)
30:33
Трой Стэчер
32:22
Леон Драйзайтль
48:19
Бретт Кулак
58:52
Адам Хенрик
(Коннор Макдэвид, Эндрю Манджапане)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит