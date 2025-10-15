Ричмонд
Матч-центр
Все
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.26
X
4.40
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.55
П2
4.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.23
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.16
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.67
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2

Впервые в НХЛ одна команда не забила в первых трех домашних матчах сезона

Этой командой стал «Нью-Йорк Рейнджерс».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» не могут забросить шайбу в трех домашних матчах подряд со старта регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что является антирекордом среди всех действующих команд лиги.

В среду «Рейнджерс» уступили «Эдмонтону» со счетом 0:2, шайбы в матче забросили Трент Фредерик (31-я минута) и Адам Хенрик (59).

Команда из Нью-Йорка не может забросить на протяжении 180 минут, ранее антирекорд среди действующих команд принадлежал «Флориде», безголевая серия которой в сезоне-2001/02 продлилась 155 минут 17 секунд. В составе «Рейнджерс» выступают трое россиян — голкипер Игорь Шестеркин, который в матче с «Эдмонтоном» отразил 20 бросков из 21, защитник Владислав Гавриков и форвард Артемий Панарин.

«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 4 очка в 5 матчах. «Эдмонтон» идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 5 очков после 3 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 17 октября в гостях сыграют с «Торонто», «Эдмонтон» в этот же день на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Рейнджерс
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
15.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 16497 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Крис Ноблок
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-57:59)
Стюарт Скиннер
Игорь Шестеркин
(c 58:52)
2-й период
30:22
Трент Фредерик
(Каспери Капанен)
30:33
Трой Стэчер
32:22
Леон Драйзайтль
3-й период
48:19
Бретт Кулак
58:52
Адам Хенрик
(Коннор Макдэвид, Эндрю Манджапане)
Статистика
Рейнджерс
Эдмонтон
Штрафное время
0
6
Игра в большинстве
3
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит